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L'acteur âgé de 89 ans

Morgan Freeman se lance dans un tout nouveau projet musical

par 98.5

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Entendu dans

Signé l'été

le 28 juin 2026 07:53

Avec

Marjorie Vallée
Marjorie Vallée
Jean-François Baril
Jean-François Baril
Morgan Freeman se lance dans un tout nouveau projet musical
Le célèbre acteur Morgan Freeman ajoute une corde à son arc à 89 ans en se lançant dans un tout nouveau projet musical, Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience. / Jordan Strauss/Invision/AP / Adobe Stock

Le célèbre acteur Morgan Freeman ajoute une corde à son arc à 89 ans, en se lançant dans un tout nouveau projet musical, Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience.

Cet album de blues, qui sera dévoilé officiellement le 7 août prochain, sera également accompagné de quelques spectacles.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Marjorie Vallée en discuter dimanche au micro de l'animateur Jean-François Baril.

«Il dit que ça fait partie de son univers musical depuis qu’il est enfant. Il est donc entouré de producteurs et de musiciens d’expérience. Il arrive avec un premier extrait de cet album. C’est sûr qu’il a travaillé avec sa voix toute sa vie. On n’est pas surpris d’entendre qu’en musique ça fonctionne, mais à 89 ans, je trouve ça quand même vraiment très impressionnant.»

Marjorie Vallée

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