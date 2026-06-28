L'acteur âgé de 89 ans

Le célèbre acteur Morgan Freeman ajoute une corde à son arc à 89 ans, en se lançant dans un tout nouveau projet musical, Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience.

Cet album de blues, qui sera dévoilé officiellement le 7 août prochain, sera également accompagné de quelques spectacles.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Marjorie Vallée en discuter dimanche au micro de l'animateur Jean-François Baril.