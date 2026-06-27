Le groupe Angine de Poitrine offrira une performance extérieure gratuite, samedi soir, dans le cadre du Festival International De Jazz De Montreal.
Écoutez la chroniqueuse Marjorie Vallée en discuter samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril à l'émission Signé l'été.
«L'organisation pense que ce sera pleine capacité et invite les gens à arriver très tôt parce qu'il y aura du monde, ça c'est certain. On invite aussi les gens, sans obligation, à porter des vêtements avec les fameux petits points noirs ou blancs, parce que c'est les costumes des deux membres du groupe. Et il y a vraiment un engouement. L'an dernier, ils avaient participé au Festival de jazz, mais ils étaient sur une petite scène un peu inconnue et ça avait un peu passé dans le beurre.»