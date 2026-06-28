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Le 1er juillet approche à grands pas

Comment bien préparer son déménagement?

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le 28 juin 2026 08:45

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Comment bien préparer son déménagement?
Le 1er juillet, grand jour du déménagement, approche à grands pas, et de nombreuses personnes font appel à un service de déménagement pour se simplifier la tâche. / Leika production / Adobe Stock

Le 1er juillet, grand jour du déménagement, approche à grands pas et de nombreuses personnes font appel à un service de déménageurs.

Mais comment bien se préparer pour faciliter le travail des professionnels qui viennent récupérer nos biens?

Écoutez Pierre-Olivier Cyr, propriétaire de Clan Panneton, donner ses conseils dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.

«Des boîtes pas faites, c’est devenu un fléau dans le milieu du déménagement. Il y a beaucoup de déménagements de dernière minute et il n’est pas rare qu’on arrive chez les gens et qu’on doive sonner cinq, six ou sept fois parce que les gens dorment encore. Lorsqu’on arrive, ils nous ouvrent, ils sont en pyjama, puis ils réalisent qu’ils déménagent aujourd’hui. Il n’y a donc aucune boîte de faite. Puis là, ça étire énormément le déménagement.»

Pierre-Olivier Cyr

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