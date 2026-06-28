Le 1er juillet approche à grands pas

Le 1er juillet, grand jour du déménagement, approche à grands pas et de nombreuses personnes font appel à un service de déménageurs.

Mais comment bien se préparer pour faciliter le travail des professionnels qui viennent récupérer nos biens?

Écoutez Pierre-Olivier Cyr, propriétaire de Clan Panneton, donner ses conseils dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.