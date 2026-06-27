À l'approche du 1er juillet

Plusieurs familles et locataires sont présentement en situation d’insécurité vis-à-vis de leur logement, alors que le 1er juillet arrive à grands pas.

Effectivement, ce sont 3 136 ménages locataires qui sont suivis par la Société d’habitation du Québec.

Écoutez Véronique Laflamme, porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain, brosser le portrait de la situation, samedi, au micro de l’animateur Jean-François Baril.