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À l'approche du 1er juillet

«Les logements disponibles ne correspondent pas à la capacité de payer des gens»

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Entendu dans

Signé l'été

le 27 juin 2026 09:55

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
«Les logements disponibles ne correspondent pas à la capacité de payer des gens»
Plusieurs familles et locataires sont présentement en situation d’insécurité vis-à-vis de leur logement, alors que le 1er juillet arrive à grands pas. / Christinne Muschi / La Presse canadienne

Plusieurs familles et locataires sont présentement en situation d’insécurité vis-à-vis de leur logement, alors que le 1er juillet arrive à grands pas.

Effectivement, ce sont 3 136 ménages locataires qui sont suivis par la Société d’habitation du Québec.

Écoutez Véronique Laflamme, porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain, brosser le portrait de la situation, samedi, au micro de l’animateur Jean-François Baril.

«Dans certaines municipalités, les taux d'inoccupation demeurent très bas. Dans le Grand Montréal, il y a des logements disponibles, mais les loyers sont très élevés. Ils ne correspondent pas à la capacité de payer des gens. Et dans les dernières années, on a vu des locataires signer des baux trop chers parce que des personnes ne voulaient pas se retrouver le bec à l'eau. Mais un an ou deux ans plus tard, ces personnes-là n'arrivent plus à absorber les nouvelles hausses de loyers. Et à un moment donné, la marge financière n'est plus au rendez-vous.»

Véronique Laflamme

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