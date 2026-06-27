Qu'est-ce qui va dans le bac?

Depuis janvier 2025, les règles entourant le recyclage au Québec ont changé. L’idée à garder en tête : les contenants, les emballages et les imprimés sont désormais acceptés.

Pourtant, plusieurs personnes sont confuses quant à la marche à suivre pour plusieurs matériaux spécifiques. Que faire avec les capsules de café? Le papier d’aluminium : est-il possible de le recycler même quand il est souillé? Et les animaux morts, faut-il les jeter avec les matières organiques?

Écoutez Gregory Pratte, expert en gestion des matières résiduelles, chroniqueur, animateur, vulgarisateur et conférencier, décortiquer le tout, samedi, au micro de Jean-François Baril.