Chronique réseaux sociaux

Tout l'été, l'animateur Jean-François Baril tend le micro à des finissants de l'École nationale de l'humour pour qu'ils partagent ce qui a attiré leur attention sur les réseaux sociaux.

Cette semaine, c'est le jeune humoriste Julien Leclerc qui se trouve au micro de l'émission Signé l'été. Il souhaitait présenter ses petits irritants inspirés de vidéos en ligne.

Écoutez cette chronique, qui débute avec l'histoire d'une vidéo drôle présentement en circulation sur les réseaux sociaux.