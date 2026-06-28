Chronique réseaux sociaux

Tout l'été, l'animateur Jean-François Baril tend le micro à des finissants de l'École nationale de l'humour pour qu'ils partagent ce qui a attiré leur attention sur les réseaux sociaux.
Cette semaine, c'est le jeune humoriste Julien Leclerc qui se trouve au micro de l'émission Signé l'été. Il souhaitait présenter ses petits irritants inspirés de vidéos en ligne.
Écoutez cette chronique, qui débute avec l'histoire d'une vidéo drôle présentement en circulation sur les réseaux sociaux.
« C'est un père qui est clairement obnubilé par son téléphone et qui pousse une poussette, mais il a son enfant sur lui. À un moment donné, il s'aperçoit que la poussette est vide. Il se met à capoter parce qu'il cherche son enfant. Il demande de l'aide à des gens pour finalement réaliser qu'il l'a sur lui. Je n'ai pas d'enfant, mais je me suis reconnue à 100 % dans cette histoire-là. Des fois, on est tellement absorbé par son téléphone que la vie autour de nous n'existe plus. Moi, j'ai déjà cherché mon cell avec la lumière de mon cell. »