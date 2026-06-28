Les tensions demeurent vives entre l'Iran et les États-Unis, alors que l'accord de cessez-le-feu, conclu il y a dix jours entre les deux pays, a été violé à plusieurs reprises samedi.
Écoutez la journaliste Lucie Besse Razac brosser le portrait de la situation, dimanche, lors de sa revue de presse au micro de Jean-François Baril.
«Il y a eu des attaques réciproques entre l'Iran et les États-Unis. On parle de bombardements dans le détroit d'Ormuz. Le ministre des Affaires étrangères de l'Iran a dénoncé une violation de l'accord en soirée. Ensuite, Donald Trump a répliqué samedi et a recommencé ses menaces d'anéantir le pays. Sur son réseau social, il a écrit qu'il "est fort probable que l'Iran ne retienne jamais la leçon que les États-Unis pourraient être contraints d'achever par la voie militaire, la mission qu'ils ont entamée. Si cela devait se produire, la République islamique d'Iran cesserait d'exister."»
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