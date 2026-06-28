Les tensions demeurent vives entre l'Iran et les États-Unis, alors que l'accord de cessez-le-feu, conclu il y a dix jours entre les deux pays, a été violé à plusieurs reprises samedi.

Écoutez la journaliste Lucie Besse Razac brosser le portrait de la situation, dimanche, lors de sa revue de presse au micro de Jean-François Baril.