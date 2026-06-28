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Revue de presse

Tensions vives entre l'Iran et les États-Unis : l'accord de cessez-le-feu violé

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Entendu dans

Signé l'été

le 28 juin 2026 07:39

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Lucie Besse Razac
Lucie Besse Razac
Tensions vives entre l'Iran et les États-Unis : l'accord de cessez-le-feu violé
Lucie Besse Razac / Cogeco Média

Les tensions demeurent vives entre l'Iran et les États-Unis, alors que l'accord de cessez-le-feu, conclu il y a dix jours entre les deux pays, a été violé à plusieurs reprises samedi. 

Écoutez la journaliste Lucie Besse Razac brosser le portrait de la situation, dimanche, lors de sa revue de presse au micro de Jean-François Baril. 

«Il y a eu des attaques réciproques entre l'Iran et les États-Unis. On parle de bombardements dans le détroit d'Ormuz. Le ministre des Affaires étrangères de l'Iran a dénoncé une violation de l'accord en soirée. Ensuite, Donald Trump a répliqué samedi et a recommencé ses menaces d'anéantir le pays. Sur son réseau social, il a écrit qu'il "est fort probable que l'Iran ne retienne jamais la leçon que les États-Unis pourraient être contraints d'achever par la voie militaire, la mission qu'ils ont entamée. Si cela devait se produire, la République islamique d'Iran cesserait d'exister."»

Lucie Besse Razac

Autres sujets abordés: 

  • La première ministre Christine Fréchette sera en Estrie dimanche, où elle devrait annoncer de nouvelles candidatures en vue des élections provinciales;
  • Des températures plutôt chaudes sont attendues, principalement dans le sud du Québec;
  • Les touristes venus aux États-Unis pour la Coupe du monde ont trouvé un mets qu'ils apprécient particulièrement : la sauce ranch, qu'ils rapportent dans leurs valises en grande quantité.

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