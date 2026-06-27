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Pluie diluvienne au Saguenay–Lac-Saint-Jean

«Les agriculteurs n'ont pas accès à leurs champs depuis trois ou quatre jours»

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Entendu dans

Signé l'été

le 27 juin 2026 09:06

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Martin-Thomas Côté
Martin-Thomas Côté
«Les agriculteurs n'ont pas accès à leurs champs depuis trois ou quatre jours»
Martin-Thomas Côté / Cogeco Média

Les fortes précipitations de juin au Saguenay–Lac-Saint-Jean rendent les champs inaccessibles et gorgés d’eau, empêchant les travaux agricoles, comme les récoltes de foin et le désherbage.

Écoutez l'animateur de KYK 95,7, Martin-Thomas Côté, en discuter samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.

«Les agriculteurs n'ont pas accès à leurs champs depuis trois ou quatre jours. Ils ne sont pas capables d'aller faire les foins. Probablement même que la qualité du foin sera dégradée. Ils seront obligés d'aller sur le marché pour en acheter. Les maraîchers nous disent que les fraises vont probablement pourrir rapidement, il y a des problèmes avec des champignons et c'est vraiment triste pour les agriculteurs.»

Martin-Thomas Côté

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