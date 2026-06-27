Pluie diluvienne au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Les fortes précipitations de juin au Saguenay–Lac-Saint-Jean rendent les champs inaccessibles et gorgés d’eau, empêchant les travaux agricoles, comme les récoltes de foin et le désherbage.

Écoutez l'animateur de KYK 95,7, Martin-Thomas Côté, en discuter samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.