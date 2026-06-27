Pluie diluvienne au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Les fortes précipitations de juin au Saguenay–Lac-Saint-Jean rendent les champs inaccessibles et gorgés d’eau, empêchant les travaux agricoles, comme les récoltes de foin et le désherbage.
Écoutez l'animateur de KYK 95,7, Martin-Thomas Côté, en discuter samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.
«Les agriculteurs n'ont pas accès à leurs champs depuis trois ou quatre jours. Ils ne sont pas capables d'aller faire les foins. Probablement même que la qualité du foin sera dégradée. Ils seront obligés d'aller sur le marché pour en acheter. Les maraîchers nous disent que les fraises vont probablement pourrir rapidement, il y a des problèmes avec des champignons et c'est vraiment triste pour les agriculteurs.»