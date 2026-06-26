L’appel à l’aide d'Ékip Jeunesse

À l'approche du 1er juillet, la crise du logement aggrave une réalité alarmante : chaque année au Québec, sur 2 000 jeunes qui quittent le système de protection de la jeunesse à leur majorité, 600 se retrouvent à la rue.

Ancien itinérant, Michael Houle témoigne de la brutalité de cette transition, affirmant avoir été «droppé devant la porte» à ses 18 ans.

Face à des organismes débordés, Nancy Audet, cofondatrice d’Ékip Jeunesse, lance un cri du cœur.

Elle organise une grande collecte de solidarité les 3 et 4 juillet, de 9h à 16h, au 5600 rue Hochelaga à Montréal.

Le public est invité à donner du matériel de base — tentes, sacs de couchage et cartes d'épicerie — pour offrir un minimum de dignité à ces jeunes vulnérables.