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Révision de l'ACEUM

«C'est vraiment le nerf de la guerre cette renégociation-là» -Antoine Tardif

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Entendu dans

Le midi

le 25 juin 2026 13:33

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Antoine Tardif
Antoine Tardif
«C'est vraiment le nerf de la guerre cette renégociation-là» -Antoine Tardif
Mark Carney est-il toujours l'homme de la situation? / Adrian Wyld / La presse canadienne

Le premier ministre canadien Mark Carney a indiqué jeudi, en point de presse, qu'il n'avait pas abordé la question de l'ACEUM lors de sa dernière longue discussion avec le président Trump, alors que la date de révision de l'accord, prévue au 1er juillet, approche. 

Écoutez le chroniqueur politique Antoine Tardif se pencher sur le sujet, jeudi, au micro de l'animatrice Valérie Beaudoin.

«La question sur toutes les lèvres: est-ce que Mark Carney, après avoir promis qu'il était l'homme de la situation et qu'il pouvait régler les désaccords entre le Canada et les États-Unis, sera capable d'aller faire des gains pour le Canada. On parle de près de 80 % des entreprises canadiennes qui sont affectées par les tarifs. Pour les citoyens, ça cause de l'inflation et tout coûte plus cher. Donc, c'est vraiment le nerf de la guerre que cette renégociation-là.»

Antoine Tardif

Autres sujets abordés

  • L'indulgence des Canadiens face à la performance de Mark Carney;
  • La frustration des conservateurs face à la popularité persistante du premier ministre. 

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