Révision de l'ACEUM

Le premier ministre canadien Mark Carney a indiqué jeudi, en point de presse, qu'il n'avait pas abordé la question de l'ACEUM lors de sa dernière longue discussion avec le président Trump, alors que la date de révision de l'accord, prévue au 1er juillet, approche.

Écoutez le chroniqueur politique Antoine Tardif se pencher sur le sujet, jeudi, au micro de l'animatrice Valérie Beaudoin.