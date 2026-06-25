On exige son interdiction

À la suite de la fusillade survenue lundi dans Côte-des-Neiges, Valérie Beaudoin s'entretient avec Heidi Rathjen, survivante du drame de Polytechnique et coordonnatrice du collectif PolySeSouvient.

L'arme utilisée lors de l'événement, une carabine semi-automatique SKS achetée légalement, suscite vivement l'indignation.

Mme Rathjen dénonce la lenteur du gouvernement Carney, qui repousse l'interdiction de cette arme de style militaire sous le couvert de nouvelles consultations d'experts.

Elle critique également les failles du programme de rachat actuel, qui permet selon elle aux propriétaires d'utiliser l'argent des contribuables pour acquérir de nouvelles armes d'assaut, et réclame l'arrêt immédiat des ventes de ces modèles.

Écoutez Heidi Rathjen, survivante de Polytechnique et coordonnatrice du collectif PolySeSouvient, au micro de Valérie Beaudoin.