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Fête nationale

L'évolution de l'identité québécoise à travers son histoire

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 23 juin 2026 10:38

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
L'évolution de l'identité québécoise à travers son histoire
Marie-Claude Lavallée / Cogeco Média

À l'approche de la Fête nationale, l'historien Jean-François Nadeau et Marie-Claude Lavallée explorent la construction récente de l'identité québécoise, rappelant qu'avant les années 1960, les habitants s'identifiaient principalement comme «Canadiens» ou «Canadiens français», une identité alors fortement liée à l'Église catholique.

Ils soulignent la fluidité des traditions et de la langue, qui évoluent constamment au fil des décennies.

L'échange invite également le public à s'exprimer sur ce qui suscite leur fierté d'être Québécois aujourd'hui.

Écoutez Jean-François Nadeau, historien et chroniqueur au Devoir, explorer l’évolution de l’identité québécoise, mardi à L'effet Lavallée

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