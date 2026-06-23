À l'approche de la Fête nationale, l'historien Jean-François Nadeau et Marie-Claude Lavallée explorent la construction récente de l'identité québécoise, rappelant qu'avant les années 1960, les habitants s'identifiaient principalement comme «Canadiens» ou «Canadiens français», une identité alors fortement liée à l'Église catholique.

Ils soulignent la fluidité des traditions et de la langue, qui évoluent constamment au fil des décennies.

L'échange invite également le public à s'exprimer sur ce qui suscite leur fierté d'être Québécois aujourd'hui.

Écoutez Jean-François Nadeau, historien et chroniqueur au Devoir, explorer l’évolution de l’identité québécoise, mardi à L'effet Lavallée.