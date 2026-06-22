Pionnière mondiale

Laissez-vous transporter par l'histoire captivante de Maryse Carmichael, une véritable légende du ciel.
Émerveillée par un spectacle aérien dès l’âge de huit ans, elle a gravi tous les échelons grâce aux cadets de l'air, pilotant un planeur dès l'âge de 16 ans, avant même de savoir conduire une voiture...
Première femme à intégrer les prestigieux Snowbirds et première au monde à commander une patrouille acrobatique militaire complète, elle nous confie avec passion et humour les secrets du vol à l’envers, la gestion du risque et l'importance d'inspirer la prochaine génération.
Écoutez Maryse Carmichael, première femme pilote des Snowbirds, lundi au micro de Marie-Claude Lavallée.
«La reconnaissance du Temple de la renommée, oui, bon, ben c'est sûr que ça démontre un peu ce que j'ai fait et ce que le Canada a fait, parce que j'étais la première femme au monde entier. Alors je suis bien chanceuse d'être née au Canada.»