La SPCA et Marina Orsini s'unissent

La comédienne et animatrice Marina Orsini est devenue la toute première marraine de l’histoire de la SPCA de Montréal.

En pleine période des déménagements du 1ᵉʳ juillet, propice à une hausse dramatique des abandons, elle s'associe à l'organisme pour sensibiliser la population.

Rappelant que des solutions existent (dons, bénévolat, familles d’accueil), elle invite les propriétaires en difficulté à venir porter leurs animaux plutôt que de les délaisser cruellement.

La SPCA accueille actuellement entre 60 et 70 animaux par jour à Montréal, contre une vingtaine en saison régulière.

Écoutez la comédienne Marina Orsini, première marraine de la SPCA de Montréal, discuter de la cause des animaux au micro de Marie-Claude Lavallée.