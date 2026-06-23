Touristes québécois

Les vacances sont devenues un besoin essentiel pour de nombreux Québécois, malgré les contraintes financières et les enjeux éthiques liés aux changements climatiques.
Une étude démontre que le bien-être associé au voyage provient de la déconnexion, tout autant que de la destination elle-même. Ainsi, de courts séjours dans sa propre région peuvent procurer une sensation de bien-être similaire à un long voyage dans un autre continent.
Écoutez à ce sujet Marc-Antoine Vachon, titulaire de la Chaire de Tourisme Transat à l’UQAM, mardi après-midi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.
Autres sujets abordés
- Le rapport qualité-prix d'un voyage au Québec;
- La popularité persistante des États-Unis malgré les tensions politiques;
- L’importance de vivre le moment présent.