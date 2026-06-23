Inventeur du test MoCA

Au Québec, près de 200 000 personnes vivent avec un trouble neurocognitif, et on compte plus de 36 000 nouveaux cas chaque année. Avec de tels chiffres, nous sommes tous à risque d'être atteints d'un tel trouble ou, du moins, de côtoyer quelqu'un aux prises avec celui-ci.

Au micro de Marie-Claude Lavallée, le Dr Ziad Nasreddine, neurologue de renommée mondiale et inventeur du célèbre test MoCA, donne ses trucs pour se protéger de ces troubles. Il explique également comment intervenir lorsque nous-mêmes ou un proche sommes aux prises avec un trouble neurologique.

Écoutez à ce sujet le Dr Ziad Nasreddine, neurologue, au micro de l'animatrice Marie-Claude Lavallée.

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