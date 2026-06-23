Trois personnes sont mortes

Au lendemain de la terrible tragédie qui a coûté la vie à trois personnes dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal, beaucoup de gens qui ont vécu cette épreuve de près ou de loin demeurent profondément ébranlés.

Comment peut-on surmonter un traumatisme collectif?

Que peut-on faire pour aider un proche qui a vécu un tel traumatisme?

Est-il normal d'être indifférent à ce genre d'épreuve?

Écoutez les réponses de la nouvelle présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, Karine Gauthier, au micro de l'animatrice Marie-Claude Lavallée.