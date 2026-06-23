Trois personnes sont mortes

Au lendemain de la terrible tragédie qui a coûté la vie à trois personnes dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal, beaucoup de gens qui ont vécu cette épreuve de près ou de loin demeurent profondément ébranlés.
Comment peut-on surmonter un traumatisme collectif?
Que peut-on faire pour aider un proche qui a vécu un tel traumatisme?
Est-il normal d'être indifférent à ce genre d'épreuve?
Écoutez les réponses de la nouvelle présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, Karine Gauthier, au micro de l'animatrice Marie-Claude Lavallée.
«Dans un événement traumatique, tout se passe très vite. Le corps et la tête n'ont pas le temps d'analyser. Il est normal d'avoir des reviviscences, de revoir des images ou d'entendre les bruits des coups de feu. Pour la majorité, ces symptômes vont diminuer avec le temps.»