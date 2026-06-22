La crise du logement et de l’abordabilité décourage les gens de déménager.

À quelques jours du 1er juillet, on remarque une diminution de 30 à 40% des déménagements seulement pour la région de Montréal, et entre 20 et 30% pour la région de Québec.

Écoutez le copropriétaire de Déménagement Le Clan Panneton, Pierre-Olivier Cyr, témoigner de la situation, lundi, au micro de Marie-Claude Lavallée.

Il dénonce la déconnexion du marché, alors que les entrepreneurs préfèrent construire des logements dispendieux plutôt que des unités abordables.