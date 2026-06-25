La Fête nationale, présentée au parc Maisonneuve, à Montréal, a donné droit à des moments magiques et forts en émotions. Le grand Gilles Vigneault, âgé de 97 ans, a littéralement soulevé la foule en lui criant «Je t'aime!» à deux reprises, avant que le public ne lui entonne Gens du pays.

Animé par Guylaine Tremblay, le spectacle a également été marqué par le retour sur scène d'Harmonium après plus de 40 ans, venus interpréter Dixie et Le corridor en compagnie de membres de leur famille, un an après le décès de Serge Fiori.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Marie-Christine Leblanc présenter son analyse de cette soirée réussie, jeudi, au micro de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.