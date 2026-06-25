À la veille du repêchage de la LNH

Le repêchage de la Ligue nationale commence vendredi et le téléphone des Canadiens de Montréal sonne.
Écoutez Martin McGuire en compagnie d'Évelyne Audet et de Jean-Sébastien Hammal.
Les sujets discutés
- Les Canadiens vont-ils parler au 28e rang du premier tour au repêchage?
- Jeff Gorton estime qu'il n'a pas à réagir aux échanges des autres formations;
- Les Canadiens ont des jeunes et des choix au repêchage en banque`;
- Gorton note que Michael Hage pourrait changer d'avis et se joindre à l'équipe la saison prochaine;
- On parle du dossier de Samuel Montembeault.