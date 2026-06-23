Les Sénateurs bougent encore

À peine 24 heures après avoir conclu une transaction monstre impliquant leur capitaine, Brady Tkachuk, les Sénateurs d'Ottawa envoie le 9e choix au total obtenu des Panthers dans cette échange aux Sharks de San Jose. En retour, les Sens mettent la main sur le jeune attaquant William Eklund et sur les espoirs Kasper Halttunen et Brandon Svoboda.

Le directeur général Steve Staiois n'aura pas perdu de temps pour combler le trou en offensive causé par le départ de Brady Tkachuk. En William Eklund, les Sénateurs acquièrent un attaquant habile, qui possède d'excellentes mains et qui peut évoluer sur les deux premiers trios de l'équipe.

À sa troisième saison complète dans la LNH, le Suédois a amassé 15 buts et 38 assistances pour un total de 53 points en 78 matchs. Son plus haut total en carrière a été atteint la saison dernière avec une récolte de 58 points. Âgé de seulement 23 ans, Eklund pourrait encore développer son potentiel dans la capitale canadienne.

De leur côté, les Sharks vont chercher un deuxième choix dans le top 10 du prochain repêchage, eux qui ont remporté le deuxième au total lors de la loterie, en mai dernier. Est-ce que Mike Grier prépare une autre transaction impliquant ces deux hauts choix?

Ne manquez pas l'émission spéciale repêchage de la LNH, vendredi dès 18h30, en compagnie de Martin McGuire et Dany Dubé sur les ondes de Cogeco.