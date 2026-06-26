À l'occasion de sa chronique sportive, Daphnée Malboeuf aborde les dessous controversés du prochain repêchage de la LNH à Buffalo.

Adoptant un format calqué sur la NFL, la ligue a choisi de restreindre la présence des médias et de garder les joueurs à la maison, une formule loin de faire l'unanimité.

De son côté, les Canadiens de Montréal détiennent le 28e choix au total. Malgré les rumeurs et la pression des partisans, la direction refuse de précipiter une transaction majeure qui ne cadrerait pas avec son plan de reconstruction à long terme.

Écoutez la chroniqueuse Daphnée Malboeuf aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

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