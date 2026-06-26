À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Philippe Cantin aborde, en compagnie de la journaliste Caroline Bertrand, le retour inattendu du projet de troisième lien à Québec.

Jeudi, la première ministre Christine Fréchette a fait savoir qu'un partenariat avec le privé et l'imposition d'un péage seront essentiels pour la réalisation du projet.

On a ainsi annoncé le lancement d'un appel d'intérêt international destiné aux entreprises spécialisées afin qu'elles manifestent leur intérêt d'ici 45 jours.

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