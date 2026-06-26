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Tour d'horizon de l'actualité

«Roulements de tambours: c'est le retour du troisième lien!» -Philippe Cantin

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Entendu dans

Cantin le matin

le 26 juin 2026 06:32

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
«Roulements de tambours: c'est le retour du troisième lien!» -Philippe Cantin
Philippe Cantin / Cogeco Média

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Philippe Cantin aborde, en compagnie de la journaliste Caroline Bertrand, le retour inattendu du projet de troisième lien à Québec.

Jeudi, la première ministre Christine Fréchette a fait savoir qu'un partenariat avec le privé et l'imposition d'un péage seront essentiels pour la réalisation du projet.

On a ainsi annoncé le lancement d'un appel d'intérêt international destiné aux entreprises spécialisées afin qu'elles manifestent leur intérêt d'ici 45 jours.

Autres sujets traités:

  • Négociations de l'ACEUM;
  • Mark Carney présentera un plan de rénovation pour la résidence du 24 Sussex;
  • Séisme au Venezuela: les opérations de secours entrent dans une phase critique;
  • Lors du Grand Prix de Formule 1 d'Autriche, les pilotes utiliseront des équipements et des gilets de refroidissement liquide;
  • Hausses de prix chez Apple;
  • Le gouvernement sud-coréen et des géants comme Samsung prévoient injecter 648 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les batteries;
  • Ferrari balaie les critiques entourant son premier modèle électrique;
  • Soulignement de l'inauguration de la Tour CN à Toronto en 1976, de la parution du premier tome d'Harry Potter en 1997 et du tout dernier concert d'Elvis Presley en 1977.

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