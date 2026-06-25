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Festival International de Jazz de Montréal

«C'est l'occasion de déambuler et se laisser séduire par des styles musicaux»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 25 juin 2026 15:41

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Marie-Christine Leblanc
Marie-Christine Leblanc
«C'est l'occasion de déambuler et se laisser séduire par des styles musicaux»
Marie-Christine Leblanc / Cogeco Média

C’est ce jeudi soir que débute l’annuel Festival International de Jazz de Montréal, un événement d’envergure qui propose plus de 350 spectacles gratuits à la Place des Festivals.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Marie-Christine Leblanc se pencher sur le sujet, jeudi, au micro de l’animateur Jean-Sébastien Hammal.

«C'est l'occasion de déambuler, puis de se laisser séduire par des styles musicaux. Peut-être que l’on connaît moins, mais le jazz, c'est à la base de plein de musiques actuelles. Donc oui, des fois, les termes ont l'air grands, ça peut paraître comme de la musique inaccessible, mais c'est loin d'être le cas!»

Marie-Christine Leblanc

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