C’est ce jeudi soir que débute l’annuel Festival International de Jazz de Montréal, un événement d’envergure qui propose plus de 350 spectacles gratuits à la Place des Festivals.
Écoutez la chroniqueuse culturelle Marie-Christine Leblanc se pencher sur le sujet, jeudi, au micro de l’animateur Jean-Sébastien Hammal.
«C'est l'occasion de déambuler, puis de se laisser séduire par des styles musicaux. Peut-être que l’on connaît moins, mais le jazz, c'est à la base de plein de musiques actuelles. Donc oui, des fois, les termes ont l'air grands, ça peut paraître comme de la musique inaccessible, mais c'est loin d'être le cas!»