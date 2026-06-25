Le club de motards «Commandos MC», composé de soldats canadiens actifs et retraités, inquiète la police et l’armée en raison de ses liens de plus en plus étroits avec les Hells Angels.

Écoutez à ce sujet Daniel Renaud, journaliste d’enquête à La Presse spécialisé dans le crime organisé, avec l'animateur Jean-Sébastien Hammal.

Lors d'un récent rassemblement à Villeroy, la présence conjointe des deux organisations a nécessité une surveillance policière et militaire.

La Défense nationale souligne que ces affiliations sont incompatibles avec son code d’éthique, et la Régie des alcools (RACJ) a d'ailleurs refusé un permis d'événement au club en raison de son statut présumé de supporteur du crime organisé.