Demande de paiement par Interac

La société d’État Hydro-Québec a récemment émis une mise en garde contre une vague de courriels frauduleux utilisant son titre pour soutirer de l’argent.
Les fraudeurs prétendent qu’un solde est dû à la suite d’un audit de « MetCredit » et demandent un paiement par Interac vers une adresse Gmail.
Écoutez Cendrix Bouchard, porte-parole d’Hydro-Québec, brosser le portrait de la situation jeudi au micro de l’animateur Jean-Sébastien Hammal.
«Ça peut arriver du côté d'Hydro-Québec, que, parfois, on fasse des communications par message texte, par courriel, ou par téléphone. On peut vous aviser dans le cas d'un retard de paiement ou vous rappeler qu'il peut y avoir une action à faire dans votre courrier, dans votre dossier, mais on n'envoie pas de courriels ou de messages comme ça avec des liens cliquables. Jamais, on ne vous demandera de cette façon-là votre numéro de carte de crédit ou encore des informations personnelles.»