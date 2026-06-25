Demande de paiement par Interac

La société d’État Hydro-Québec a récemment émis une mise en garde contre une vague de courriels frauduleux utilisant son titre pour soutirer de l’argent.

Les fraudeurs prétendent qu’un solde est dû à la suite d’un audit de « MetCredit » et demandent un paiement par Interac vers une adresse Gmail.

Écoutez Cendrix Bouchard, porte-parole d’Hydro-Québec, brosser le portrait de la situation jeudi au micro de l’animateur Jean-Sébastien Hammal.