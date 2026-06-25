À moins d’une semaine du 1er juillet, grand jour du déménagement, plus de 3 200 ménages au Québec sont toujours à la recherche d’un logement.
Écoutez Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU, faire le point sur la crise du logement qui persiste, jeudi, au micro de l’animateur Jean-Sébastien Hammal.
«On pourrait s'attendre, avec la hausse du taux d'inoccupation, que ça serait moins difficile, mais il y a davantage de locataires qui ont fait appel à un service d'aide à la recherche de logement, mis en place par la Société d'habitation du Québec, qu'à pareille date l'an passé. Il y a aussi davantage de locataires qui sont activement accompagnés, donc des gens à très grand risque de se retrouver sans logis.»