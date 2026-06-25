À moins d’une semaine du 1er juillet, grand jour du déménagement, plus de 3 200 ménages au Québec sont toujours à la recherche d’un logement.

Écoutez Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU, faire le point sur la crise du logement qui persiste, jeudi, au micro de l’animateur Jean-Sébastien Hammal.