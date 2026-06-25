Le joueur qatari qui a blessé Ismaël Koné lors de l'affrontement entre les deux équipes en ronde préliminaire de la Coupe du Monde a subi une lourde suspension de la part de la FIFA.
Bien qu'il ait présenté des regrets à la suite de ce geste, Assim Madibo a reçu une suspension de cinq rencontres.
Écoutez la chronique sportive d'Evelyne Audet, jeudi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.
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