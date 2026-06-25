Guillaume Rousseau sera candidat caquiste

La Coalition avenir Québec a présenté deux nouvelles candidates dans les circonscriptions de Terrebonne et des Plaines.
L’ancien candidat du Parti québécois en 2018, Guillaume Rousseau, se présentera également comme candidat pour Mme Fréchette dans Richmond, a révélé jeudi Le Journal de Montréal.
Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger en discuter jeudi au micro de Jean-Sébastien Hammal.
«Ce qui est particulier, c'est le contexte dans lequel cette candidature s'inscrit. Depuis quelques années, on voit des péquistes qui sont passés à la CAQ et qui reviennent au PQ en se disant qu'ils ont quelqu'un qui parle d'indépendance, un nationaliste décomplexé avec Paul St-Pierre Plamondon. C'est pour ça que le mouvement inverse de Guillaume Rousseau a quelque chose de particulier, surtout dans le contexte où plusieurs personnes doutent de l'agenda nationaliste de Christine Fréchette. Il fait le choix d'aller à la CAQ plutôt que de retourner à ses premiers amours, qui est le Parti québécois.»