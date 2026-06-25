Guillaume Rousseau sera candidat caquiste

La Coalition avenir Québec a présenté deux nouvelles candidates dans les circonscriptions de Terrebonne et des Plaines.

L’ancien candidat du Parti québécois en 2018, Guillaume Rousseau, se présentera également comme candidat pour Mme Fréchette dans Richmond, a révélé jeudi Le Journal de Montréal.

Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger en discuter jeudi au micro de Jean-Sébastien Hammal.