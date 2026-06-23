 Aller au contenu
Intronisation au Temple de la renommée

«Il n’y a pas de gardien qui a fait la même moyenne que Price»

par 98.5

0:00
5:06

Entendu dans

Cantin le matin

le 23 juin 2026 06:03

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Daphnée Malboeuf
Daphnée Malboeuf
«Il n’y a pas de gardien qui a fait la même moyenne que Price»
L’ancien gardien des Canadiens de Montréal Carey Price. / Graham Hughes / La Presse Canadienne

L’ancien gardien des Canadiens de Montréal Carey Price fera partie des joueurs intronisés au Temple de la renommée du hockey le 9 novembre prochain.

Il y fera son entrée aux côtés de Patrice Bergeron, Pekka Rinne et Keith Tkachuk.

Écoutez la chroniqueuse sportive Daphnée Malboeuf faire le point, mardi, à l’émission de Philippe Cantin.

Selon elle, ces honneurs sont mérités pour ce joueur qui a marqué à jamais l’histoire des Canadiens de Montréal.

Autres sujets abordés 

  • Un nouveau record pour Lionel Messi;
  • La France se qualifie pour la prochaine partie de la Coupe du monde.

Vous aimerez aussi

«Les Sénateurs reculent, pas juste un peu, mais énormément»
Cantin le matin
«Les Sénateurs reculent, pas juste un peu, mais énormément»
0:00
8:08
«Moi, je l'aurais fait sécher» -Tony Marinaro
Bonsoir les sportifs
«Moi, je l'aurais fait sécher» -Tony Marinaro
0:00
17:12
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Cantin le matin

Voir tout
Une pionnière de l'intégrité sportive honorée au Québec
Rattrapage
Lutte contre le dopage
Une pionnière de l'intégrité sportive honorée au Québec
Harmonium et nostalgie: la Fête nationale de génération en génération
Rattrapage
Grands spectacles de Montréal et de Québec
Harmonium et nostalgie: la Fête nationale de génération en génération
Cancer de la peau: la Dre Elizabeth Dougherty déboulonne des mythes
Rattrapage
C'est l'été
Cancer de la peau: la Dre Elizabeth Dougherty déboulonne des mythes
Relais de l'espoir: 900 km de course pour le don de plasma
Rattrapage
Courir pour sauver des vies
Relais de l'espoir: 900 km de course pour le don de plasma
Le boom des camps de vacances: «La réponse à la conciliation travail-famille»
Rattrapage
Au Québec
Le boom des camps de vacances: «La réponse à la conciliation travail-famille»
Mark Carney et Christine Fréchette dominent le baromètre Léger
Rattrapage
Les politiciens préférés des Québécois
Mark Carney et Christine Fréchette dominent le baromètre Léger
Les arbres ont désormais des droits à Terrasse-Vaudreuil
Rattrapage
Décision municipale
Les arbres ont désormais des droits à Terrasse-Vaudreuil
«Moment dégueulasse»: les propos d'une animatrice sur l'accouchement
Rattrapage
Une journaliste sportive choque en direct
«Moment dégueulasse»: les propos d'une animatrice sur l'accouchement
«Les Sénateurs reculent, pas juste un peu, mais énormément»
Rattrapage
Mégatransaction impliquant Brady Tkachuk
«Les Sénateurs reculent, pas juste un peu, mais énormément»
«C'est une stratégie ukrainienne qui est en train de porter ses fruits»
Rattrapage
Le «cygne noir» dans la guerre avec la Russie?
«C'est une stratégie ukrainienne qui est en train de porter ses fruits»
Profilage et racisme au SPVM: «Le silence de Christine Fréchette parle»
Rattrapage
La société civile réclame une enquête publique
Profilage et racisme au SPVM: «Le silence de Christine Fréchette parle»
«C'est une catastrophe que les gens vivent» -Soraya Martinez Ferrada
Rattrapage
Inondations majeures dans le Grand Montréal
«C'est une catastrophe que les gens vivent» -Soraya Martinez Ferrada
Explosion du coût des réparations automobiles: «De 2016 à 2026, ça a doublé»
Rattrapage
Magasiner son assurance
Explosion du coût des réparations automobiles: «De 2016 à 2026, ça a doublé»
«C'est important pour PSPP d'activer la diplomatie souverainiste»
Rattrapage
Le chef du PQ en visite à Paris
«C'est important pour PSPP d'activer la diplomatie souverainiste»