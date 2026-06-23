Intronisation au Temple de la renommée

L’ancien gardien des Canadiens de Montréal Carey Price fera partie des joueurs intronisés au Temple de la renommée du hockey le 9 novembre prochain.
Il y fera son entrée aux côtés de Patrice Bergeron, Pekka Rinne et Keith Tkachuk.
Écoutez la chroniqueuse sportive Daphnée Malboeuf faire le point, mardi, à l’émission de Philippe Cantin.
Selon elle, ces honneurs sont mérités pour ce joueur qui a marqué à jamais l’histoire des Canadiens de Montréal.
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