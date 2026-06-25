Le premier des deux grands spectacles de la Fête nationale du Québec, présenté mardi soir sur les plaines d'Abraham à Québec, a été un succès retentissant, réunissant plus de 65 000 personnes à Québec dans une ambiance survoltée.

Après l'annulation de l'édition 2025 en raison de la pluie, les artistes initialement prévus, rejoints par de nouveaux invités, ont offert une soirée mémorable où la magie a opéré du début à la fin.

Parmi les moments forts, la performance de Lou-Adriane Cassidy et le discours patriotique percutant du porte-parole Pier-Luc Funk ont particulièrement marqué la foule.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

On revient sur un hommage particulier de Claude Dubois envers Guy Lafleur et sur l'hommage à Serge Fiori.

Le grand spectacle de la Fête nationale est accessible en rediffusion sur le site Web de Télé-Québec.