Mondial de soccer

Le Canada s'est incliné par la marque de 2 à 1 face à l'équipe suisse, mercredi, dans le cadre de la Coupe du monde de soccer.

Le résultat de cette rencontre, disputée à Vancouver, place l'équipe canadienne au 2ᵉ rang du groupe B à l'issue de cette phase du tournoi.

Les joueurs du pays organisateur devront donc quitter la Colombie-Britannique et se rendre à Los Angeles pour y jouer les seizièmes de finale, le 28 juin prochain.

L'adversaire du Canada pour ce match, soit l'équipe qui terminera au deuxième rang du groupe A, reste à déterminer. La Corée du Sud, le Mexique, la Tchéquie et l'Afrique du Sud figurent parmi les adversaires potentiels.