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Mondial de soccer

Le Canada s'incline 2-1 face à la Suisse

par 98.5 | Modifié le 24 juin 2026 à 17:24

Le Canada s'incline 2-1 face à la Suisse
Le Canada s'est incliné par la marque de 2 à 1 face à l'équipe suisse, mercredi, dans le cadre de la Coupe du monde de soccer. / Kaleb Tatum / The Associated Press

Le Canada s'est incliné par la marque de 2 à 1 face à l'équipe suisse, mercredi, dans le cadre de la Coupe du monde de soccer.

Le résultat de cette rencontre, disputée à Vancouver, place l'équipe canadienne au 2ᵉ rang du groupe B à l'issue de cette phase du tournoi.

Les joueurs du pays organisateur devront donc quitter la Colombie-Britannique et se rendre à Los Angeles pour y jouer les seizièmes de finale, le 28 juin prochain.

L'adversaire du Canada pour ce match, soit l'équipe qui terminera au deuxième rang du groupe A, reste à déterminer. La Corée du Sud, le Mexique, la Tchéquie et l'Afrique du Sud figurent parmi les adversaires potentiels.

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