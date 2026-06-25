À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Philippe Cantin aborde, en compagnie de la journaliste Caroline Bertrand, la terrible catastrophe qui a frappé le Venezuela.

Mercredi, à 18 h 04, un premier séisme de magnitude 7,2 sur l'échelle de Richter a secoué le pays, suivi seulement une trentaine de secondes plus tard d'une deuxième secousse encore plus puissante de 7,5.

Bien que le bilan officiel provisoire fasse état de 32 morts, les autorités s'attendent à ce que le nombre de victimes grimpe de façon drastique.

Selon les modélisations du Service géologique des États-Unis, il y a de fortes probabilités pour que le bilan final dépasse les 10 000 morts, voire les 100 000 victimes.

Les dégâts matériels sont également catastrophiques à travers le pays, notamment dans la capitale Caracas, où de nombreux bâtiments en hauteur se sont effondrés, ainsi qu'à l'aéroport qui a été lourdement endommagé.

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