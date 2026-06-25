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Tour d'horizon de l'actualité

Une terrible catastrophe a frappé le Venezuela

par 98.5

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24:08

Entendu dans

Cantin le matin

le 25 juin 2026 06:31

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Une terrible catastrophe a frappé le Venezuela
Philippe Cantin / Cogeco Média

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Philippe Cantin aborde, en compagnie de la journaliste Caroline Bertrand, la terrible catastrophe qui a frappé le Venezuela.

Mercredi, à 18 h 04, un premier séisme de magnitude 7,2 sur l'échelle de Richter a secoué le pays, suivi seulement une trentaine de secondes plus tard d'une deuxième secousse encore plus puissante de 7,5.

Bien que le bilan officiel provisoire fasse état de 32 morts, les autorités s'attendent à ce que le nombre de victimes grimpe de façon drastique.

Selon les modélisations du Service géologique des États-Unis, il y a de fortes probabilités pour que le bilan final dépasse les 10 000 morts, voire les 100 000 victimes.

Les dégâts matériels sont également catastrophiques à travers le pays, notamment dans la capitale Caracas, où de nombreux bâtiments en hauteur se sont effondrés, ainsi qu'à l'aéroport qui a été lourdement endommagé.

Autres sujets traités:

  • Tuerie de Montréal: une photo d'époque du tueur Seth Hatfield est publiée;
  • Sondage Léger, 51% des électeurs affirment pouvoir encore changer d'idée d'ici les élections du 5 octobre;
  • Le prix du baril de pétrole Brent chute sous la barre des 72 dollars;
  • Élections primaires démocrates de l'État de New York: les candidats soutenus par le maire socialiste Zohran Mamdani l'ont emporté, bousculant les têtes d'affiche du parti;
  • La chanteuse Taylor Swift et Travis Kelce se marieront le 3 juillet prochain au Madison Square Garden à New York.

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