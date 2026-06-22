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Le niveau du Mondial est à la hausse

«80 % des joueurs à la Coupe du monde jouent en Europe» -Patrice Bernier

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 22 juin 2026 20:51

Avec

Patrice Bernier
Patrice Bernier
Éric Hoziel
«80 % des joueurs à la Coupe du monde jouent en Europe» -Patrice Bernier
Patrice Bernier / Cogeco Média

La Coupe du monde se poursuit avec d'autres matchs dans le tournoi et c'est le temps pour Patrice Bernier de commenter.

Écoutez Patrice Bernier, analyste à RDS et ancien capitaine de l’Impact de Montréal, avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Après autres buts pour l'Argentine, on parle de l’impact de Lionel Messi en MLS;
  • En définitive, l'augementation à 48 équipes par la FIFA, une bonne idée?
  • On parle de la montée du niveau mondial;
  • Patrice Bernier souligne que le soccer devient une option sérieuse pour les jeunes Canadiens, rivalisant avec le hockey.

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