Le niveau du Mondial est à la hausse

La Coupe du monde se poursuit avec d'autres matchs dans le tournoi et c'est le temps pour Patrice Bernier de commenter.
Écoutez Patrice Bernier, analyste à RDS et ancien capitaine de l’Impact de Montréal, avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Après autres buts pour l'Argentine, on parle de l’impact de Lionel Messi en MLS;
- En définitive, l'augementation à 48 équipes par la FIFA, une bonne idée?
- On parle de la montée du niveau mondial;
- Patrice Bernier souligne que le soccer devient une option sérieuse pour les jeunes Canadiens, rivalisant avec le hockey.