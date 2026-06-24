Mardi à Québec

Quelques dizaines de milliers de personnes étaient réunies mardi soir sur les plaines à Québec pour célébrer la fête nationale.

Plusieurs artistes se sont succédé sur scène et le porte-parole du spectacle de la Fête nationale du Québec, Pierre-Luc Funk, a rappelé l'importance d'être fier de notre province. Des spectacles avaient également lieu dans d'autres villes, dont Laval.

Les festivités se transportent maintenant à Montréal. En plus des différentes fêtes de quartier, le traditionnel défilé du 24 juin aura lieu à 14 h aujourd'hui.

Les célébrations culmineront avec le Grand spectacle de la fête nationale à Montréal à 19 h 30 au Parc Maisonneuve. Animé par Guylaine Tremblay, le spectacle se déroulera sous le thème De génération en génération.

La météo devrait être favorable pour l'évènement, alors qu'Environnement Canada prévoit un ciel dégagé et des probabilités de précipitations nulles.