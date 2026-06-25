Le Canada s'est incliné par la marque de 2 à 1 face à la Suisse lors de son dernier match de la phase de groupes à Vancouver, glissant ainsi au deuxième rang du groupe B.

Malgré une ambiance survoltée devant 52 000 spectateurs au BC Place et la présence du premier ministre Carney, la formation canadienne a été surprise par l'agressivité et le jeu physique des Suisses en début de deuxième demie.

Cette position complique la suite des choses pour le Canada, qui devra maintenant disputer son match de seizième de finale à Los Angeles contre l'Afrique du Sud.

Écoutez la chroniqueuse Daphnée Malboeuf aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de l'animateur Philippe Cantin.

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