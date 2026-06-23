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À quelques jours du repêchage

Le marché des échanges s'activent dans la LNH

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 23 juin 2026 18:58

Avec

Éric Hoziel
Le marché des échanges s'activent dans la LNH
Les amateurs de sports / Cogeco Média

À quelques jours du repêchage de la LNH, le bal des transactions est officiellement lancé.

Après avoir vu les Flames acquérir le jeune défenseur slovaque Simon Nemec en provenance des Devils, les Capitals ont eux aussi frappé un grand coup en allant chercher le très convoité Jordan Kyrou, que plusieurs espéraient voir atterrir chez le Tricolore. Le jeune Connor McMichael, le 16e choix au total au prochain repêchage, et un espoir prennent la direction de St-Louis.

Du côté de la Floride, les propos des frères Tkachuk font réagir à la suite de la transaction controversée les ayant réunis à Sunrise.

Écoutez Éric Hoziel revenir sur les échanges de la journée dans la LNH, mardi, aux Amateurs de sports.

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