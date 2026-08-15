Actualité sportives

Le Canadien Denis Shapovalov fera face à un défi de taille, samedi soir, au deuxième tour du tournoi de Cincinnati, où il affrontera la jeune vedette montante espagnole Rafael Jódar.

De son côté, le Québécois Félix Auger-Aliassime, qui avait dû déclarer forfait à Montréal en raison d'une blessure au dos, fera son retour à la compétition ce dimanche, contre le Grec Stefanos Tsitsipas.

Écoutez la chroniqueuse Geneviève Tardif faire le point à ce sujet, samedi, lors de son bilan de l'actualité sportive.