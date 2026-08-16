Chronique sportive

Le nouveau joueur chilien de 37 ans, Alexis Sánchez, a été officiellement présenté à la foule samedi soir, au Stade Saputo, à la mi-temps du match opposant le CF Montréal au D.C. United.

Malgré une nette domination et une vingtaine de tirs au but, la formation montréalaise a manqué d'opportunisme et a dû se contenter d'un verdict nul de 1 à 1.

C'est Prince Owusu qui a inscrit le seul but des siens sur un tir de pénalité, signant ainsi son 11ᵉ but de la saison.

Écoutez la chroniqueuse sportive Geneviève Tardif faire le point dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.

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