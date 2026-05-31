Internationaux de France

Le Québécois Félix Auger-Aliassim, 4e au classement de l'ATP chez les hommes, a vaincu l'Américain Brandon Nakashima en quatre manches pour avancer au quatrième tour à Roland-Garros.

Parmi les têtes de série restantes, seul l'Allemand Alexander Zverev le devance au classement général.

Du côté des femmes, Victoria Mboko s'est incliné au troisième tour face à l'Américaine Madison Keys.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Sébastien Hammal faire le tour de l'actualité sportive, dimanche, à Signé Lévesque.