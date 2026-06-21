Tournée One Last Time

En pleine spectacle dans l'Utah, Rod Stewart a dû interrompre sa performance pour être branché d'urgence sur une bouteille d'oxygène devant ses fans.

Alors que la star multiplie les annulations de spectacles en raison de sa santé fragile, plusieurs se demandent s'il parviendra à terminer sa tournée, qui doit s'arrêter à Toronto en juillet.

Écoutez à ce sujet le chroniqueur culturel Stéphane Leclair, dimanche, à Signé Lévesque.