Mégatransaction impliquant Brady Tkachuk

Le capitaine des Sénateurs Brady Tkachuk rejoint son frère Matthew en Floride, en retour de quatre choix de repêchage, dont trois de premier tour.
Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé, le duo du hockey des Canadiens de Cogeco Média, analyser la situation, lundi matin, à l'émission de Philippe Cantin.
«Ça n'a aucun sens que ce qui vient de se passer. Tu ne peux pas échanger ton meilleur joueur contre des choix de repêchage, contre de l'espoir, il n'y a même pas un joueur établi là-dedans. Ça n'a aucun sens. Les sénateurs reculent, pas juste un peu, mais énormément.»