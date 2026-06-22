Le «cygne noir» dans la guerre avec la Russie?

Les attaques de drones ukrainiens sur les installations pétrolières russes se multiplient, frappant désormais jusqu’en Sibérie, à plus de 3000 km de la frontière. Ce changement de stratégie, qualifié de «cygne noir» de la guerre, commence à ébranler le quotidien de la population russe et l'économie du pays.
Écoutez l'analyse de la chroniqueuse internationale, Alexandra Szacka, qui fait le point, lundi matin, à l'émission de Philippe Cantin.
«C'est une stratégie ukrainienne qui est en train de porter ses fruits, qui est en train d'être extrêmement payante [...] On a décidé de frapper à l'intérieur pour porter cette guerre-là à l'intérieur de la Russie.»
La multiplication de ces frappes, rendue possible grâce à l'utilisation technologique des terminaux Starlink réquisitionnés, engendre des pénuries de pétrole, notamment en Crimée où la distribution d'essence a été suspendue.
Psychologiquement, la guerre n'est plus isolée pour les citoyens russes qui voient désormais des nuages de fumée noire s'élever au-dessus de Moscou.
Cette dégradation de la situation, jumelée à une économie en berne, fait chuter la popularité de Vladimir Poutine et alimente les rumeurs d'une possible révolution de palais.