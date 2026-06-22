Le «cygne noir» dans la guerre avec la Russie?

Les attaques de drones ukrainiens sur les installations pétrolières russes se multiplient, frappant désormais jusqu’en Sibérie, à plus de 3000 km de la frontière. Ce changement de stratégie, qualifié de «cygne noir» de la guerre, commence à ébranler le quotidien de la population russe et l'économie du pays.

Écoutez l'analyse de la chroniqueuse internationale, Alexandra Szacka, qui fait le point, lundi matin, à l'émission de Philippe Cantin.