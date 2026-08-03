En 24 heures

L'enclave espagnole de Ceuta, située au nord du Maroc, a été le théâtre d'une crise géopolitique majeure, alors que 60 000 migrants ont franchi la frontière en seulement 24 heures.

Bien que la grande majorité de ces personnes soient retournées au Maroc, cet événement sans précédent a suscité de vives tensions diplomatiques et ébranlé l'unité européenne.

Écoutez le journaliste indépendant Romain Chauvet faire le point, lundi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Face à cette situation, l'Italie a temporairement suspendu l'Espagne de l'espace Schengen en réimposant des contrôles de sécurité.

Une réunion d'urgence des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne est prévue, afin de traiter de ces tensions migratoires.