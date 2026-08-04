 Aller au contenu
Chronique voyage

Uber lance un service de réservation hôtelière avec Expedia

par 98.5

0:00
11:50

Entendu dans

Le midi

le 4 août 2026 14:47

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin

et autres

Uber lance un service de réservation hôtelière avec Expedia
L'application Uber élargit son offre au Canada en intégrant une fonctionnalité de réservation d'hôtels en partenariat avec Expedia. / Sundry Photography / Adobe Stock

L'application Uber élargit son offre au Canada en intégrant une fonctionnalité de réservation d'hôtels en partenariat avec Expedia.

Cette nouveauté, qui propose des rabais exclusifs aux membres, fait du Canada le premier marché hors des États-Unis à tester ce service.

Écoutez la chroniqueuse Fadwa Lapierre discuter de cette nouveauté annoncée par Tourisme Express, mardi midi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.

Quelques sujets abordés;

  • Dans quels pays le taux de tourisme a le plus évolué post-pandémie;
  • Un chef sud-coréen risque des sanctions pour avoir servi un sorbet aux fourmis contenant des métaux lourds;
  • Un outil sur le iPhone pour combattre le mal des transports
  • Disneyland Paris recrute au Québec

Vous aimerez aussi

Il y a 325 ans, le traité de la Grande Paix de Montréal était signé
Le Québec maintenant
Il y a 325 ans, le traité de la Grande Paix de Montréal était signé
0:00
5:21
«C'est incroyable les demandes qu'on a, sincèrement, ça donne le vertige»
Le midi
«C'est incroyable les demandes qu'on a, sincèrement, ça donne le vertige»
0:00
16:36
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le midi

Voir tout
«C'est une sorte d'éviction arbitraire, non motivée, même socialement violente»
Rattrapage
Démantèlement des quais sur le fleuve
«C'est une sorte d'éviction arbitraire, non motivée, même socialement violente»
«C'est incroyable les demandes qu'on a, sincèrement, ça donne le vertige»
Rattrapage
Fournitures scolaires
«C'est incroyable les demandes qu'on a, sincèrement, ça donne le vertige»
Comment se protéger de la maladie de Lyme?
Rattrapage
L'île de Montréal comme zone à risque
Comment se protéger de la maladie de Lyme?
Noyades de sauvetage: comment aider sans mettre sa vie en péril?
Rattrapage
Hausse de décès
Noyades de sauvetage: comment aider sans mettre sa vie en péril?
«Dans la région de Québec, les conservateurs ont un véritable coup à jouer»
Rattrapage
Élections provinciales
«Dans la région de Québec, les conservateurs ont un véritable coup à jouer»
Sacs transparents obligatoires à ÎleSoniq: une nouveauté qui soulève la grogne
Rattrapage
Mesure de sécurité pour le festival
Sacs transparents obligatoires à ÎleSoniq: une nouveauté qui soulève la grogne
«On est dans un registre inimaginable d'une crise qu'on ne croyait pas possible»
Rattrapage
Conflit au Moyen-Orient et prix du pétrole
«On est dans un registre inimaginable d'une crise qu'on ne croyait pas possible»
«Ça vient confirmer que l'anglais est la seule langue dans les forces armées»
Rattrapage
Recul du français
«Ça vient confirmer que l'anglais est la seule langue dans les forces armées»
«C'est dangereux pour une personne qui n'a pas d'idée précise de sa liquidité»
Rattrapage
«Achetez maintenant, payez plus tard»
«C'est dangereux pour une personne qui n'a pas d'idée précise de sa liquidité»
Connaissez-vous les Soft Off Days?
Rattrapage
Se reposer au travail
Connaissez-vous les Soft Off Days?
«On a droit au meilleur comme au pire, mais souvent c'est très ordinaire»
Rattrapage
Dégradation du service à la clientèle
«On a droit au meilleur comme au pire, mais souvent c'est très ordinaire»
Après quelques jours de pluie: le soleil s'apprête-t-il à faire son retour?
Rattrapage
Météo dans le Grand Montréal
Après quelques jours de pluie: le soleil s'apprête-t-il à faire son retour?
«Quand on créer un lien le plus tôt possible, c'est là qu’on est gagnant»
Rattrapage
Prévention de la délinquance «Groupe contact»
«Quand on créer un lien le plus tôt possible, c'est là qu’on est gagnant»
815 000 appâts distribués contre la rage du raton laveur
Rattrapage
Opération vaccination
815 000 appâts distribués contre la rage du raton laveur