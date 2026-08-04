Chronique voyage

L'application Uber élargit son offre au Canada en intégrant une fonctionnalité de réservation d'hôtels en partenariat avec Expedia.

Cette nouveauté, qui propose des rabais exclusifs aux membres, fait du Canada le premier marché hors des États-Unis à tester ce service.

Écoutez la chroniqueuse Fadwa Lapierre discuter de cette nouveauté annoncée par Tourisme Express, mardi midi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.

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