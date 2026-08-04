Mesure de sécurité pour le festival

À quelques jours seulement du coup d'envoi du festival de musique électronique ÎleSoniq à Montréal, l'annonce d'un nouveau règlement imposant le port de sacs transparents aux festivaliers a provoqué un véritable tollé chez ceux et celles qui participeront à l'événement.

Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles Léa Compartino faire le point sur le mécontentement qu'engendre cette nouvelle politique, mardi, à l'émission Le midi.

Elle explique notamment que cette nouvelle règle vise à renforcer la sécurité de l'évènement, notamment suite à certains attentats dans d'autres évènements dans le monde.

Malgré tout, de nombreux festivaliers estiment que d'autres mesures auraient pu être entreprises.