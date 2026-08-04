Mesure de sécurité pour le festival

À quelques jours seulement du coup d'envoi du festival de musique électronique ÎleSoniq à Montréal, l'annonce d'un nouveau règlement imposant le port de sacs transparents aux festivaliers a provoqué un véritable tollé chez ceux et celles qui participeront à l'événement.
Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles Léa Compartino faire le point sur le mécontentement qu'engendre cette nouvelle politique, mardi, à l'émission Le midi.
Elle explique notamment que cette nouvelle règle vise à renforcer la sécurité de l'évènement, notamment suite à certains attentats dans d'autres évènements dans le monde.
Malgré tout, de nombreux festivaliers estiment que d'autres mesures auraient pu être entreprises.
«La grosse majorité des commentaires sont très négatifs. Ce que certaines personnes reprochaient, c'est que, malgré la présence d'agents de sécurité dans les années précédentes, on n'a pas réellement fouillé leurs sacs. Alors, les fouilles étaient-elles vraiment bien faites? C'est ce que certaines personnes déploraient...»