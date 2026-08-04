Le survol de l'actualité

Écoutez le journaliste Maxime Sarrasin survoler l'actualité sportive avec l'animateur Louis-Philippe Guy à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Denis Shapovalov abandonne à l'Omnium Banque Nationale lors de son premier match du tournoi;
- On fait le survol des résultats de la jounrée à Montréal ainsi que des duels en cours;
- La Canadienne Katherine Sebov s'incline à Toronto;
- Larry Berg devient le nouveau commissaire de la MLS;
- Du renfort pour les Alouettes de Montréal;
- Nolan Smith, des Eagles de Philadelphie, présente ses excuses publiques après un excès de vitesse de 135 milles à l'heure dans une zone de 70;
- Le lanceur Trey Yesavage quitte le match des Blue Jays en troisième manche par mesure de précaution;
- Quelle est la position la plus ingrate dans les sports?