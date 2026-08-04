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Le survol de l'actualité

Un nouveau commissaire pour la MLS

par 98.5 Sports

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9:47

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 4 août 2026 21:30

Avec

Maxime Sarrasin
Maxime Sarrasin
Louis-Philippe Guy
Louis-Philippe Guy
Un nouveau commissaire pour la MLS
Maxime Sarrasin / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Maxime Sarrasin survoler l'actualité sportive avec l'animateur Louis-Philippe Guy à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Denis Shapovalov abandonne à l'Omnium Banque Nationale lors de son premier match du tournoi;
  • On fait le survol des résultats de la jounrée à Montréal ainsi que des duels en cours;
  • La Canadienne Katherine Sebov s'incline à Toronto;
  • Larry Berg devient le nouveau commissaire de la MLS;
  • Du renfort pour les Alouettes de Montréal;
  • Nolan Smith, des Eagles de Philadelphie, présente ses excuses publiques après un excès de vitesse de 135 milles à l'heure dans une zone de 70;
  • Le lanceur Trey Yesavage quitte le match des Blue Jays en troisième manche par mesure de précaution;
  • Quelle est la position la plus ingrate dans les sports?

 

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