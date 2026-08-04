Actualité des régions

L'état d'urgence a été déclaré à L'Ascension, dans les Laurentides, en raison des pluies diluviennes qui ont causé d'importants glissements de terrain et dévasté le réseau routier au cours des dernières heures.

Écoutez Audrey-Ann Durand, journaliste et animatrice à CIME 103,9, faire le point, mardi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.