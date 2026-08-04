Actualité des régions

L'état d'urgence a été déclaré à L'Ascension, dans les Laurentides, en raison des pluies diluviennes qui ont causé d'importants glissements de terrain et dévasté le réseau routier au cours des dernières heures.
Écoutez Audrey-Ann Durand, journaliste et animatrice à CIME 103,9, faire le point, mardi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.
«Plus de 100 millimètres de pluie sont tombés en à peine deux heures, et ça a causé des affaissements de terrain vraiment majeurs. L'asphalte est complètement arrachée par endroits, notamment devant la caserne de pompiers. La quasi-totalité des accès au village a été coupé. Puis, une centaine de résidences se sont retrouvées isolées hier. Ce matin, on en comptait encore une cinquantaine.»
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