L'île de Montréal comme zone à risque

La tique à pattes noires est désormais bien présente sur l'île de Montréal. Depuis 2024, la région est donc considérée comme une zone où le risque de contracter la maladie de Lyme ou l'anaplasmose est assez présent.

Comment limiter le risque de contracter ces maladies auxquelles les Montréalais sont exposés? Quels types d'endroit sont les plus risqués? Et comment reconnaitre ces tiques?

Écoutez Jade Savage, professeure titulaire au Département de biologie et de biochimie à l'Université Bishop's, faire le point, mardi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.