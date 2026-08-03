«Acheter canadien» de Carney

Face aux menaces tarifaires américaines, la directive «Acheter canadien» mise en place par le gouvernement de Mark Carney porte ses fruits.

En abaissant le seuil des appels d'offres prioritaires à 5 millions $ et en accordant une marge préférentielle aux entreprises d'ici, Ottawa abandonne le dogme du plus bas soumissionnaire pour soutenir nos PME.

Mathieu Lavigne, de la Fédération des chambres de commerce du Québec, salue ce virage stratégique, mais déplore la lenteur du gouvernement provincial à adopter une stratégie semblable.

Alors que le secteur manufacturier québécois recule de 4,3 %, la FCCQ presse Québec d'adopter des règles plus audacieuses.