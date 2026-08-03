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«Acheter canadien» de Carney

«C'est l'antithèse de la règle du plus bas soumissionnaire»

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Cantin le matin

le August 3, 2026 8:54 AM

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«C'est l'antithèse de la règle du plus bas soumissionnaire»
La politique «Acheter canadien» du gouvernement fédéral de Mark Carney, instaurée en décembre, favorise les entreprises nationales pour les contrats publics de moins de 5 millions de dollars, avec une marge préférentielle de 15 à 25%. / Jeff McIntosh/ La Presse Canadienne

Face aux menaces tarifaires américaines, la directive «Acheter canadien» mise en place par le gouvernement de Mark Carney porte ses fruits. 

En abaissant le seuil des appels d'offres prioritaires à 5 millions $ et en accordant une marge préférentielle aux entreprises d'ici, Ottawa abandonne le dogme du plus bas soumissionnaire pour soutenir nos PME.

Mathieu Lavigne, de la Fédération des chambres de commerce du Québec, salue ce virage stratégique, mais déplore la lenteur du gouvernement provincial à adopter une stratégie semblable. 

Alors que le secteur manufacturier québécois recule de 4,3 %, la FCCQ presse Québec d'adopter des règles plus audacieuses.

«Face à la menace tarifaire américaine, nos entreprises ont plus de difficulté à accéder au marché américain, il faut créer des débouchés ailleurs.»

Mathieu Lavigne

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